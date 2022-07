Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Staat schnürte ein Rettungspaket für den durch die Energiekrise in Strudeln geratenen größten deutschen Gasimporteur Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) (-28,9%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Orange (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, Euronext Paris-Symbol: ORA) und Masmovil hätten verkündet, in Spanien die Aktivitäten zusammenlegen zu wollen. Die Fusion des zweit- und viertgrößten Telekomanbieters auf der iberischen Halbinsel hätte ein Volumen von rund USD 19 Mrd. Abzuwarten bleibe, ob die EU-Kommission den Deal durchwinke, zumal die Anzahl der Telekomanbieter dadurch von vier auf drei sinken würde.Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) habe mit seinen Quartalszahlen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen verfehlt. Des Weiteren habe das Unternehmen für das Geschäftsjahr keine Guidance geben können. Der Instant-Messagingdienst habe in Folge der schlechten Nachrichten am Freitag um 39,1% gecrasht. (25.07.2022/ac/a/m)