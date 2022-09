Paris (www.aktiencheck.de) - Silberinvestoren haben derzeit wenig zu lachen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Hoffnung mache indes die Positionierung der Pro-Investoren. Der jüngste "Commitments of Traders Report" der US-Aufsichtsbehörde CFTC zeige eine kleine Netto-Long Position der sogenannten Commercials von 265 Kontrakten. Da vor allem Minenkonzerne zu dieser Gruppe gehören würden, würden sie ihre Wetten üblicherweise vor allem in Richtung fallender Notierungen platzieren, um auf diese Weise mögliche Preisrückgänge beim Silber abzufedern.Besonders bemerkenswert: Es sei erst zum dritten Mal in der Geschichte der Fall, dass die Silberproduzenten auf steigende Silberkurse setzen würden. Ihre Positionierung lege nahe, dass ihnen der aktuelle Preis deutlich zu niedrig sei und sie daher auf übliche Absicherungsgeschäfte verzichten würden. Es sei daher zumindest nicht auszuschließen, dass das auch als "Gold des kleinen Mannes" bezeichnete Edelmetall wieder teurer werde. (09.09.2022/ac/a/m)