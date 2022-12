Durch die Liquiditätsspritzen, mit denen die Zentralbanken auf den Corona-Schock reagiert hätten, und die gleichzeitigen fiskalischen Stimulusmaßnahmen sei es Anfang dieses Jahres zu einer deutlichen Kompression der Risiko- oder Effizienzkurve gekommen: Die Renditen von Staatsanleihen seien außergewöhnlich niedrig und die Aktien-Multiples sehr hoch gewesen. Dadurch seien die erwarteten Renditen über die gesamte Kurve hinweg niedriger gewesen. Effektiv haben wir uns also Renditen aus der Zukunft geliehen, so Cunningham. Mit dem Anstieg der Anleihenrenditen und dem Rückgang der Aktien-Multiples kehre die Risikoprämie an den Märkten jetzt wieder auf ein angemesseneres Niveau zurück.



Angesichts des Tempos und Ausmaßes der Zinserhöhungszyklen in den Industrieländern rechne der Experte mit einer deutlichen Wachstumsabschwächung. Eine Rezession halte er jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten für sehr wahrscheinlich.



China habe eigene Herausforderungen zu bewältigen. Die asiatischen Märkte hätten negativ auf die Verlängerung der chinesischen Null-Covid-Politik und die Machtkonsolidierung um Präsident Xi reagiert. Nach der letztjährigen Straffung ihrer Geldpolitik habe die Chinesische Zentralbank die Zügel in diesem Jahr jedoch gelockert, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Die chinesische Regierung habe einen neuen Kreditzyklus eingeleitet, ergreife Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobilienmarktes und habe sich bei der Regulierung zurückgehalten, um das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen. Der Experte glaube, dass sich die chinesische Wirtschaft im Jahr 2023 erholen werde.



Was die weiteren Implikationen für die Kapitalmärkte angehe, sei 2022 vor allem von Kursverlusten für Aktien, höheren Anleihenrenditen und einem bemerkenswert starken Dollar geprägt gewesen. Im Zuge einer allgemeinen Wachstumsabschwächung dürften sich die Anleihenrenditen im Jahr 2023 wieder von ihren Höchstständen wegbewegen. In einigen peripheren Volkswirtschaften der entwickelten Welt sei dies nach Ansicht der Experten im Ansatz bereits erkennbar. Wahrscheinlich würden die Aktienmärkte die Talsohle erreichen, wenn erkennbar sei, dass der Abschwung stattgefunden habe. Cunningham vermute, dass der US-Dollar seinen Höhepunkt im nächsten Jahr überschreiten werde, wenn die FED signalisiere, dass sich die Inflation in Richtung ihres Zielwerts bewege.



Einige Anlagechancen würden sich schon jetzt ergeben. Beispielsweise gehe Cunningham über ausgewählte Staatsanleihen stärker ins Risiko. Wenn man sich auf eine Phase negativen Wachstums mit negativen Inflationsimpulsen zubewege - womit der Experte in der ersten Hälfte des Jahres 2023 rechne -, sei das normalerweise ein Signal, um über Staatsanleihen mehr Risiko zu fahren. Wir tun dies in Bereichen, die sensitiver auf höhere Zinsen reagieren, so Cunningham. Einer der wichtigsten Bereiche weltweit seien die Wohnungsmärkte, wo in den vergangenen zehn Jahren ein erheblicher Schuldenaufbau stattgefunden habe. Dazu würden unter anderem Australien, Kanada, Neuseeland, Südkorea und einige skandinavische Länder gehören. Ihre Immobilienmärkte würden sich aufgrund der höheren Zinsen bereits im Abschwung befinden. Daher gehe der Experte in diesen Märkten long in Anleihen.



Sobald sich abzeichnet, dass die US-Wirtschaft an Dynamik verliert, werden wir unser Exposure in diesen Märkten erhöhen, da sie auch von den US-Staatsanleihenrenditen beeinflusst werden. Was die Devisenmärkte angeht, haben wir von unserer Long-Dollar-Ausrichtung profitiert, so Cunningham. Wenn das Wachstum an Fahrt verlieren und sich ein Kurswechsel der FED abzeichnen sollte, würde der Experte erhebliches Potenzial im Japanischen Yen sehen, der in diesem Jahr stark unter Druck gestanden habe. Falls - vielleicht im weiteren Jahresverlauf 2023 - eine Konvergenz in der Geldpolitik erkennbar werde, werde der Yen eine herausragende Anlagechance darstellen. Ich denke, dass wir in den kommenden zwölf Monaten insgesamt stärker auf risikoreichere Anlagen setzen werden. Wenn sich die Kursentwicklung mit unserem Basisszenario eines schwächeren wirtschaftlichen Umfelds deckt, werden wir im nächsten Jahr daher vermutlich beträchtliche Summen in Risikoanlagen umschichten, so Cunningham. (22.12.2022/ac/a/m)







