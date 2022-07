Von Vorteil dürfte der regionale Fokus von Rebulic Power sein. Während in den meisten westlichen Ländern Rezessionssorgen die Investitionsbereitschaft von Unternehmen hemme, sehe eine Bloomberg-Studie das Risiko für eine Rezession in Indonesien bei gerade einmal drei Prozent. Für Singapur erwarte eine andere Bloomberg-Untersuchung sogar ein Wachstum von 3,8 Prozent in diesem Jahr.



Die rückläufigen Umsätze und die veralteten Geschäftszahlen würden den sonst positiven Eindruck von Republic Powers trüben. Zudem stünden wichtige Informationen zum Börsengang wie die Preisspanne und die Zahl der ausgegebenen Aktien noch aus.



DER AKTIONÄR behält die weitere Entwicklung des IPO-Kandidaten im Blick und wird eine Bewertung abgeben, sobald das Unternehmen ausreichend Daten vorgelegt hat, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.07.2022)



Kurzprofil Republic Power:



Republic Power ist ein Software-Unternehmen mit Sitz in Singapur. Republic Power ist ein Anbieter von Technologielösungen. Das Unternehmen nutzt die Leistungsfähigkeit von Big Data, Robotik und KI, um seinen Kunden anpassbare und abonnementbasierte Software- und Hardwaredienste anzubieten. (22.07.2022/ac/a/n)



