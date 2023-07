Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (12.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Aktie des spanischen Konzerns habe sich in den vergangenen Handelswochen sehr schwach entwickelt. Der Titel habe dabei natürlich unter dem Rückgang der Ölpreise gelitten. Aber nun komme allmählich Hoffnung auf, dass sich diese nun nachhaltig stabilisieren könnten. So hätten die Ölpreise am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt und das höchste Niveau seit gut zwei Monaten erreicht.Auftrieb würden die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot erhalten. Die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland hätten für August entsprechende Schritte angekündigt. Viele Rohstoffexperten würden für das zweite Halbjahr mit einer angespannten Angebotssituation auf dem Rohölmarkt rechnen. Ungewiss sei aber, wie sich die Nachfrage entwickele. Vor allem China bereite Sorgen, weil sich die global zweitgrößte Volkswirtschaft nur langsam von seiner strikten Corona-Politik erhole. In der größten Volkswirtschaft USA bereite das mittlerweile hohe und vermutlich weiter steigende Zinsniveau Kopfzerbrechen. Zahlreiche Ökonomen würden mit einer vermutlich milden Rezession im laufenden Jahr rechnen.Repsol komme auch mit den aktuellen Ölpreisniveaus grundsätzlich gut zurecht. Doch um aus den intakten Abwärtstrends auszubrechen, benötige die Aktie vermutlich noch weiteren Rückenwind vom Ölmarkt. Die günstig bewertete Dividendenperlen bleibe nach wie vor attraktives Langzeit-Investment. Wer dabei sei, beachte weiterhin den empfohlenen Stoppkurs bei 11,60 Euro. Wer das Papier nicht im Depot habe, sollte noch eine charttechnische Trendwende abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: