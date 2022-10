Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

12,35 EUR +2,19% (13.10.2022, 09:53)



Madrid Stock Exchange-Aktienkurs Repsol-Aktie:

12,335 EUR +1,77% (13.10.2022, 10:17)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Repsol-Aktie:

11,55 USD -8,70% (13.10.2022, 21:42)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (13.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einigen etwas turbulenteren Handelstagen deute sich am Donnerstag ein eher ruhiger Tag bei den Ölpreisen sowie den Aktienkursen von Produzenten wie BP oder Repsol an. So hätten sich Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt), WTI & Co ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) am Morgen kaum bewegt. Brent habe 92,49 US-Dollar gekostet. Das seien 4 Cent mehr gewesen als am Vortag. WTI sei um 6 Cent auf 87,21 Dollar gefallen.Die Ölpreise hätten damit die Verluste der vergangenen drei Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt hätten Sorgen vor einem Abflauen der Weltwirtschaft und einem damit verbundenen Rückgang der Nachfrage die Ölpreise belastet, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum gesenkt habe.Außerdem hätten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA die Ölpreise belastet. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um mehr als 7 Millionen Barrel verzeichnet habe. Steigende Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise belasten.Am Nachmittag würden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Ölreserven erwartet, die dem Handel am Ölmarkt eine neue Richtung geben könnten. Wegen eines Feiertags in den USA zu Beginn der Woche würden die Lagerdaten einen Tag später als üblich veröffentlicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: