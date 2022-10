Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,26 EUR +2,55% (20.10.2022, 11:38)



Madrid Stock Exchange-Aktienkurs Repsol-Aktie:

12,93 EUR +2,21% (19.10.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Repsol-Aktie:

12,40 USD +7,39% (13.10.2022)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (20.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienkurse von Energieriesen wie BP oder Repsol könnten im heutigen Handel wieder etwas Rückenwind vonseiten der Ölpreise erhalten. Denn diese seien am Donnerstag gestiegen. Spekulationen über eine Reduzierung der Maßnahmen Chinas zur Bekämpfung des Coronavirus und ein überraschender Rückgang der US-Ölreserven hätten die Notierungen gestützt.Marktbeobachter hätten auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen. Demnach werde in der chinesischen Führung über eine teilweise Rücknahme von Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus diskutiert. Offenbar sollten die Quarantänemaßnahmen eingeschränkt werden, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichte. Zuletzt habe der harte Corona-Kurs der Regierung in Peking die Wirtschaft des Landes gebremst, was am Ölmarkt immer wieder Nachfragesorgen ausgelöst habe.Außerdem sei auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA hingewiesen worden. Wie die US-Regierung am Mittwoch gemeldet habe, seien die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,7 Millionen Barrel auf 437,4 Millionen Barrel gesunken. Analysten hätten hingegen einen Anstieg um 2,5 Millionen Barrel erwartet. Sinkende US-Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise stützen.Eine etwas lockere Corona-Politik dürfte der Konjunktur in China - und damit auch der Ölnachfrage - einen Schub verleihen. Es bleibe aber ohnehin dabei: Auch das aktuelle Preisniveau sei für Unternehmen wie BP oder Repsol praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: