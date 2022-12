Börsenplätze Repsol-Aktie:



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (02.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Aktien der Energieriesen Repsol und BP hätten sich in den vergangenen Handelswochen sehr robust entwickelt - obwohl die Ölpreise deutlich geschwächelt hätten. Und nun scheine es auch wieder etwas Rückenwind vonseiten der Rohstoffmärkte zu kommen. So hätten die Ölpreise am Donnerstag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft.Ein Barrel Brent habe zuletzt 88,55 US-Dollar gekostet. Das seien 1,60 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,01 Dollar auf 82,55 Dollar gestiegen. Gestützt worden seien die Ölpreise durch den auf breiter Front gesunkenen Dollar-Kurs. Ein schwächerer Dollar mache Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger. Dies stütze die Nachfrage. Damit hätten die Ölpreise bereits den vierten Handelstag in Folge zugelegt. Seit Beginn der Woche habe sich Brent-Öl um mehr als fünf Dollar je Barrel verteuert.Zuletzt seien die Ölpreise vor allem durch Spekulationen über die Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ bewegt worden. Eine Entscheidung werde am Sonntag erwartet. Neben der künftigen Fördermenge der OPEC+ hätten die Anleger am Ölmarkt aber auch die weitere Entwicklung der Corona-Politik in China im Blick.An den Finanzmärkten habe sich nach Einschätzung von Experten der DekaBank zuletzt der Optimismus verstärkt, dass es die Führung in Peking mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen ernst meinen könnte. Dies dürfte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker in Schwung bringen, was die Nachfrage nach wichtigen Rohstoffen wie Rohöl verstärken würde.Die beiden günstig bewerteten und charttechnisch aussichtsreichen Dividendenperlen bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 4,30 Euro (BP) beziehungsweise 10,80 Euro (Repsol) belassen werden. (Analyse vom 02.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link