Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,21 EUR -0,53% (06.10.2023, 15:25)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (06.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank habe die Repsol-Aktie erneut näher analysiert. Und nun sehe deren Analyst Michele della Vigna sogar Luft nach oben bis zur 20-Euro-Marke (zuvor 19 Euro). Daraus würde sich stattliches Aufwärtspotenzial von rund 40% errechnen. Entsprechend laute seine Einstufung unverändert "buy"."Der Aktionär" halte die Repsol-Aktie mit einem KGV von 5 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7 ebenfalls für unterbewertet. Die Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite 4,2% ) bleibe attraktiv, der Stopp sollte bei 11,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Repsol-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:14,19 EUR -0,87% (06.10.2023, 16:02)