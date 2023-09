Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (15.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) weiterhin kaufenswert.Es seien erfreuliche Wochen für die Anteilseigner von großen Ölförderern wie etwa Repsol oder Petrobras: Die Ölpreise hätten in den letzten Monaten deutlich Boden gutmachen können. Und der Preisauftrieb am Ölmarkt dauere an. Am Freitag hätten die Preise wieder einmal die höchsten Stände seit vergangenem November markiert.In der Spitze habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November deutlich mehr als 94 US-Dollar gekostet. Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei bis auf etwas mehr als 91 Dollar gestiegen.Am Mittag hätten die Ölpreise unter ihren Tageshöchstkursen notiert. Zuletzt habe der Brent-Preis bei 93,87 Dollar gelegen. Das seien 23 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der WTI-Preis sei um 22 Cent auf 90,37 Dollar gestiegen.Die Aussicht auf einen bis Jahresende unterversorgten Ölmarkt stütze nach Einschätzung der Commerzbank-Experten die Ölpreise. "Am Markt werden die Preisprognosen entsprechend angehoben; die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist für einige bereits in Reichweite."Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland würden derzeit ihre Lieferungen knapp halten. Zuletzt hätten sie ihre Produktionskürzungen bis Jahresende verlängert. Neben dem Ölkartell OPEC rechne auch die Internationale Energieagentur (IEA) mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf.Die Aussichten für Petrobras und Repsol seien gut, was sich derzeit auch glasklar in den Kursen widerspiegele. Trotz der erfreulichen Entwicklung in den vergangenen Wochen seien beide Aktien immer noch absolute Schnäppchen. So belaufe sich das KGV von Repsol aktuell auf 5, das KBV auf nur 0,7. Bei Petrobras liege das KGV bei gerade einmal 3 und das KBV bei 0,9.Beide Dividendentitel bleiben kaufenswert, die Stoppkurse können vorerst noch bei 11,60 Euro (Repsol) beziehungsweise 5,30 Euro (Petrobras) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Mit Material von dpa-AFX