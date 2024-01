Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

12,90 EUR -0,85% (27.12.2023, 17:35)



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (11.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Aktien von Energiekonzernen wie Repsol hätten im heutigen Handel zwischenzeitlich wieder etwas Boden gutmachen können. Denn die Ölpreise seien am Donnerstag merklich gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rücke aktuell die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten offenbar wieder etwas stärker in den Blickpunkt der institutionellen Investoren. So sei etwa am Donnerstag ein griechischer Tanker unter der Flagge der Marshallinseln von Unbekannten im Persischen Golf gekapert worden. Die Reederei habe den Zwischenfall bestätigt, ohne dass sie bislang weitere Details habe nennen können.In den letzten Wochen hätten Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer immer wieder die Sorge vor einer Unterbrechung der Öllieferungen geschürt und die Preise von Brent, WTI & Co häufig klettern lassen. Vor diesem Hintergrund habe auch der etwas überraschende Anstieg der Ölreserven in den USA die Ölpreise nicht belasten können.Trotz des heutigen Anstiegs sei das Marktumfeld für die Energiekonzerne mittlerweile wieder etwas rauer als etwa noch 2022. Zwar sei das aktuelle Ölpreisniveau noch ausreichend, um Tag für Tag üppige Gewinne einzufahren, dennoch sollten die Entwicklungen am Ölmarkt weiter im Auge behalten werden. Die sehr günstig bewertete Dividendenperle Repsol bleibe indes weiterhin attraktiv. Der Stopp sollte hier bei 11,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: