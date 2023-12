Börsenplätze Repsol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,675 EUR +0,07% (22.12.2023, 10:02)



Madrid Stock Exchange-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,68 EUR +0,40% (22.12.2023, 10:00)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (22.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Energieriesen wie Repsol würden seit Jahren davon profitieren, dass die OPEC in Zeiten einer mauen Ölnachfrage durch ihre Angebotspolitik dafür sorge, dass die Ölpreise zumindest halbwegs stabil gehalten würden. Die Macht der OPEC könnte jedoch allmählich auch etwas schwinden. Wohl auch deshalb hätten die Ölpreise am Donnerstag etwas nachgegeben, denn das ölreiche afrikanische Land Angola wolle das Erdölkartell OPEC verlassen. Würde man weiter Mitglied bleiben, könnte man irgendwann zu Produktionskürzungen gezwungen werden, habe der Rohstoff- und Energieministers Diamantino Azevedo in einer Fernsehansprache die Entscheidung begründet. Angola sei dem Kartell erst im Jahr 2007 beigetreten.Zuletzt habe es Streit über die Förderquoten gegeben, die den einzelnen Ländern im Rahmen der OPEC-Mitgliedschaft zugewiesen werden. Das Land habe mehr produzieren wollen, als die OPEC ihm zugestanden habe. Experten würden zunächst keine großen Auswirkungen auf das weltweite Rohölangebot sehen, da Angola bereits an der Kapazitätsgrenze produziere.Die angespannte Lage im Roten Meer stehe weiterhin im Mittelpunkt. Viele Handelsschiffe würden die für den Öltransport wichtige Route meiden, weil die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen mehrere Schiffe attackiert hätten. Die USA hätten daher eine Militärallianz zum Schutz der Schiffe ins Leben gerufen. Die Huthi-Rebellen würden mit Vergeltung im Fall von Angriffen auf ihre Stützpunkte im Jemen drohen.Dass die Rohölpreise bisher nur mit moderaten Aufschlägen auf den Nahostkonflikt reagiert hätten, liege auch an dem hohen Angebot aus den USA. Dort sei die Tagesproduktion nach jüngsten Zahlen des Energieministeriums auf ein Rekordniveau von 13,3 Mio. Barrel gestiegen. Die Entwicklung gelte auch als ein Grund, warum die Förderbeschränkungen des großen Ölverbunds OPEC+ bisher keine nachhaltigen Preissteigerungen bewirkt hätten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link