Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,98 EUR -5,93% (03.01.2023, 15:57)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (03.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Repsol-Aktie präsentiere sich nach wie vor in einer starken Verfassung und sei in einem freundlichen Marktumfeld gut ins neue Börsenjahr gestartet. Sorgenfalten würden jedoch die Meldungen aus China bescheren. Am Morgen sei bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie in China eingetrübt habe. Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für die Industriebetriebe sei im Vergleich zum Vormonat von 49,4 auf 49,0 Punkte gesunken. Liege der Index unter der Marke von 50 Punkten, werde von einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit ausgegangen.Während in den vergangenen Monaten v.a. Lockdowns und die Unwägbarkeiten der strikten Null-Corona-Politik für die Wirtschaftsschwäche in China verantwortlich gewesen seien, werde die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt seit Dezember durch hohe Infektionszahlen belastet.Die anhaltend hohen Ölpreise seien für Energiekonzerne mit guten Kostenstrukturen wie Repsol nach wie vor eine wahre Lizenz zum Gelddrucken. Die Aussichten für die bilanzstarke Firme seien gut. Die sehr günstig bewertete Dividendenperle sei auch charttechnisch betrachtet relativ attraktiv und bleibe daher kaufenswert. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 10,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Repsol-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:14,86 EUR -2,04% (03.01.2023, 16:33)