Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (28.07.2022/ac/a/a)



Die stark gestiegenen Ölpreise würden beim spanischen Konzern Repsol für sprudelnde Gewinne sorgen. Im ersten Halbjahr habe Repsol einen Nettogewinn von etwas mehr als 2,5 Mrd. Euro erzielt. Das sei gut doppelt so viel gewesen wie ein Jahr zuvor. Fast die Hälfte des Gewinns sei durch den Buchwert der Vorräte erzielt worden, die Repsol als strategische Reserve für Spanien lagere. Zusammen mit den 2,5 Mrd. Euro, die der Konzern vergangenes Jahr verdient habe, könnten so die Verluste aus 2019 und 2020 mehr und mehr ausgeglichen werden, habe Repsol am Donnerstag mitgeteilt. Damals hätten die Corona-Krise und Anpassungen von Vermögenswerten zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen für Gesamtverluste von über 7 Mrd. Euro gesorgt.An der Börse sei es für die Repsol-Akti am Donnerstag nach einem Start im Plus zuletzt deutlich nach unten gegangen. Händler würden monieren, dass es keine Neuigkeiten mit Blick auf Dividenden oder Aktienrückkäufe gegeben habe.Der heutige Kursrückgang trotz relativ guter Zahlen sei natürlich ärgerlich, aber kein Grund zu erhöhter Sorge. Wer die Repsol-Aktie im Depot habe, könne dabeibleiben (Stopp: 10,80 Euro). "Der Aktionär" favorisiere im Sektor aktuell aber eher BP und TotalEnergies sowie Equinor, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)