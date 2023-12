Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.So richtig Schwung könnten die zuletzt eher schwach gelaufenen Aktien der Energieriesen Shell ( ISIN GB00BP6MXD84 WKN A3C99G ) und Repsol in diesem Börsenjahr offenbar nicht mehr aufnehmen. So hätten die beiden Dividendenperlen nicht von der jüngsten Erholung der Ölpreise profitiert. Diese würden derzeit nahezu auf der Stelle treten, obwohl es am Tag zuvor mit Brent- und WTI-Öl deutlich nach oben gegangen sei.Heute koste indes ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 81,14 US-Dollar. Das sei 7 Cent gerade einmal mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) habe um ganze 3 Cent auf 75,54 Dollar nachgegeben.Am Dienstag hätten die Ölpreise hingegen noch deutlich zugelegt - um mehr als zwei Dollar. Die Aussagekraft dieser Bewegungen sei allerdings eher begrenzt gewesen. Die wichtigsten Märkte in Europa und teilweise auch in Asien seien auch gestern geschlossen geblieben. Das Handelsvolumen sei entsprechend dünn.Hintergrund des Kursanstieges am Dienstag seien zunehmenden Spannungen im Nahen Osten gewesen. Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen hätten nach eigenen Angaben ein weiteres Handelsschiff im Roten Meer angegriffen, obwohl die USA und eine Reihe anderer Nationen eine maritime Taskforce zur Abwehr von Angriffen gebildet hätten. Daraufhin hätten Schiffe wieder die wichtige Schifffahrtsroute durch das Rote Meer gemieden.Auch wenn die Kursentwicklungen bei Repsol und Shell zuletzt etwas zu wünschen übrig ließen, läuft es operativ bei beiden Unternehmen sehr gut, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Gewinne würden vermutlich auch im kommenden Jahr sprudeln. Die breit aufgestellten Konzerne mit soliden Bilanzen seien angesichts der günstigen Bewertungen - Shell komme aktuell auf ein 2024er-KGV von 7 sowie ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0, bei Repsol seien es beim KGV 5 und beim KBV gerade einmal 0,6 - nach wie vor attraktiv. Zudem würden beide Titel mit stattlichen Dividendenrenditen locken. Die Stoppkurse sollten bei 24,00 Euro (Shell) bzw. 11,60 Euro (Repsol) belassen werden. (Analyse vom 27.12.2023)Mit Material von dpa-AFX