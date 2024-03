Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (11.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Während etwa der Goldpreis zuletzt täglich neue Rekordhöchststände markiert habe, seien die Ölpreise in den vergangenen Handelswochen meist lediglich seitwärts gependelt. Für viele Energieriesen wie etwa Repsol sei dies kein Problem. Denn die Unternehmen hätten mit dem aktuellen Preisniveau keine Schwierigkeiten, Woche für Woche Gewinne einzufahren.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für Repsol seien dank ihrer guten Kostenstrukturen und soliden Bilanzen nach wie vor gut und würden sich natürlich mit jedem weiteren Dollar bei den Ölpreisen zusätzlich verbessern. Mit dem aktuellen Preisniveau komme der Konzern zurecht. Zudem locke die Dividendenperle mit einer günstigen Bewertung. Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 11,60 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Repsol-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:14,32 EUR -0,28% (23.02.2024, 10:14)