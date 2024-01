Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (18.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Mit Ausnahme der Aktie von Petrobras würden sich nahezu alle Werte aus dem Energiesektor in einer eher schwachen Verfassung präsentieren. Auch die Papiere des französischen Energiegiganten TotalEnergies ( ISIN FR0000120271 WKN 850727 ) sowie des spanischen Ölkonzerns Repsol hätten sich zuletzt deutlich ebenfalls verbilligt. Immerhin könnte es heute etwas Rückenwind vom Ölmarkt geben.So hätten die Ölpreise am Donnerstag im Zuge der anhaltenden geopolitischen Spannungen etwas zulegen können. Brent-Öl sei um 37 Cent auf 78,25 US-Dollar gestiegen. WTI habe sich zur Lieferung im Februar um 50 Cent auf 73,06 Dollar verteuert.Im Jemen hätten die US-Streitkräfte weitere Militärschläge gegen die von Iran unterstützten Huthi-Milizen durchgeführt. Zuvor hätten die Rebellen abermals ein Schiff im Roten Meer angegriffen. Daneben würden sich die Spannungen zwischen Pakistan und Iran verstärken. Nachdem zunächst Iran Extremisten in Pakistan angegriffen habe, habe am Donnerstag Pakistan offenbar zurückgeschlugen.Die Vorfälle würden die hohe Eskalationsgefahr im ölreichen Nahen und Mittleren Osten belegen. Bisher hätten die Investoren am Erdölmarkt besonnen auf die Ereignisse reagiert, da es noch nicht zu Angebotsengpässen oder Lieferunterbrechungen gekommen sei. Allerdings seien viele Öltanker wegen der Spannungen im Roten Meer gezwungen, deutlich längere Transportwege in Kauf zu nehmen.Angesichts der jüngsten Kursentwicklungen bei Repsol und TotalEnergies dränge sich charttechnisch kein Kauf auf. Grundsätzlich würden aber die Aussichten für die beiden Unternehmen mit guten Kostenstrukturen, soliden Bilanzen gut bleiben. Zudem würden die beiden Dividendenperlen mit günstigen Bewertungen locken. Wer bereits investiert ist, beachtet die Stoppkurse bei 49,00 Euro (TotalEnergies) bzw. 11,60 Euro (Repsol), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)Mit Material von dpa-AFX