Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Repsol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,475 EUR +0,98% (23.02.2024, 12:24)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (23.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Aktie des spanischen Energieriesen Repsol habe gestern kräftig zulegen können und damit ein frisches Kaufsignal generiert. Hauptgrund dafür sei die Ankündigung gewesen, dass die ohnehin schon stattliche Dividende erneut angehoben werde. Demnach solle es pro Jahr jetzt 0,90 Euro je Aktie geben, woraus sich eine Brutto-Rendite von sechs Prozent errechne.Dabei hätten die Spanier im vierten Quartal wie erwartet einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht, da die Ölpreise im Schlussquartal 2022 bedingt durch den Ukraine-Krieg noch deutlich höher gelegen hätten als Ende 2023. Indes sei der Nettogewinn um 63 Prozent auf 383 Millionen Euro gefallen. Der Gewinn pro Aktie habe bei 0,30 Euro gelegen (Vorjahr: 0,75 Euro). Der bereinigte Gewinn habe sich von 2,0 auf 1,2 Milliarden Euro verringert. Das EBITDA sei um 30 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro gesunken. Beim Umsatz habe man einen Rückgang von 16,8 auf 15,5 Milliarden Euro verbucht. Hingegen sei die Gesamtproduktion um 7,9 Prozent auf 595 Tausend Barrel pro Tag erhöht worden.Darüber hinaus habe Repsol die Dividende angehoben und ein Strategie-Update angekündigt, wonach dieses eine Bardividende von 4,6 Milliarden Euro vorsehe. Das Unternehmen habe eine Erhöhung der Bardividende um rund 30 Prozent auf 0,90 Euro brutto je Aktie angekündigt. Dies übertreffe die im Strategieplan 2021-2025 für 2025 vorgesehene Vergütung.Darüber hinaus sei ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien beschlossen worden. Die maximale Anzahl der zu erwerbenden Aktien liege bei 35 Millionen. In Verbindung mit der angehobenen Dividende würden sich daraus bis zum Jahre 2027 Gesamt-Ausschüttungen von bis zu zehn Milliarden Euro in diesem Zeitraum ergeben.Trotz der zuletzt starken Kursentwicklung bleibe es dabei: "Der Aktionär" halte die Repsol-Papiere für viel zu günstig bewertet. Die erfreuliche Entwicklung im operativen Geschäft, die solide Bilanz, die attraktive Bewertung und natürlich die stattliche Dividende seien klare Kaufgründe für die Aktie.Wer investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 11,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)