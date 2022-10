Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (27.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Bei Repsol laufe es weiterhin rund. Und der Energiegigant komme bei dem geplanten Aktienrückkauf dank kräftiger Gewinne durch die hohen Ölpreise deutlich schneller voran als geplant. Bis Ende des laufenden Jahres sollten bereits 200 Millionen eigene Anteile zurückgekauft sein und eingezogen werden.In den darauffolgenden Jahren sollten zudem weitere 50 Millionen Scheine zurückerworben werden. Ursprünglich habe der Ölkonzern zwischen 2021 und 2025 jährlich 50 Millionen Anteilsscheine - also insgesamt 250 Millionen - zurückkaufen wollen.Zudem sei das eigentlich erst für 2024 vorgesehen Dividendenziel vorgezogen worden: Bereits nächstes Jahr sollte je Aktie eine Gewinnbeteiligung von 70 Cent ausgeschüttet werden. In Q3 habe sich das bereinigtes Nettoergebnis auf fast 1,48 Milliarden Euro belaufen, nach 623 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Allerdings hätten Analysten noch etwas mehr erwartet. Die Repsol-Aktie lege dennoch deutlich zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: