Börsenplätze Repsol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,70 EUR -0,27% (06.09.2023, 09:10)



Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,555 EUR -0,78% (05.09.2023)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (06.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Es laufe gut für Energieriesen wie BP oder Repsol. Denn obwohl die weltweit wichtigsten Volkswirtschaften alle stocken würden, würden die Ölpreise wieder bei knapp 90 Dollar notieren. Dies liege natürlich nicht an der aktuellen Entwicklung der Ölnachfrage, sondern vor allem daran, dass das Angebot künstlich niedrig gehalten werde - und dies nun bis zum Ende des Jahres.So habe Saudi-Arabien seine einseitige Kürzung der Ölförderung um drei weitere Monate verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis zum Jahresende, heiße es in einer Erklärung, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur "Saudi Press Agency" veröffentlicht worden sei. Das Königreich wolle die Entscheidung monatlich überprüfen.Das führende Opec-Land Saudi-Arabien habe die tägliche Fördermenge seit Juli um eine Million Barrel reduziert. Die Fördermenge dürfte so bei neun Millionen Barrel je Tag verharren. Ziel sei es, die Ölpreise zu stützen. So hätten die Ölpreise zuletzt trotz der schwächelnden chinesischen Wirtschaft tendenziell zugelegt. "Die Entscheidung zur freiwilligen Kürzung wird monatlich überprüft, um eine Verschärfung der Kürzung oder eine Erhöhung der Produktion zu prüfen", heiße es in der Mitteilung.In einer eigenen Mitteilung habe auch Russland bekannt gegeben, dass es seine Kürzung um 300.000 Barrel je Tag bis zum Jahresende verlängern wolle. Die zusätzliche freiwillige Reduzierung der Erdölexporte ziele darauf ab, die Stabilität und das Gleichgewicht der Ölmärkte zu erhalten, habe der für Energie zuständige Vizepremierminister Alexander Novak gesagt. Die Entscheidung könne monatlich angepasst werden. Bereits in der vergangenen Woche habe Russland angekündigt, zusammen mit anderen Ländern des Ölverbunds OPEC+ weitere Angebotsbeschränkungen zu beschließen.Bereits das aufgrund der Förderdisziplin von Saudi-Arabien hohe Ölpreisniveau beschere BP und Repsol üppige Gewinne. Sollte in den kommenden Quartalen auch noch die Weltwirtschaft zumindest nur wieder etwas Fahrt aufnehmen, könnte es mit Brent und WTI rasch nach oben gehen, deutlich in den dreistelligen Bereich. Dies sorge bei sämtlichen Energieaktien natürlich für reichlich Fantasie.Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen sind daher nach wie vor sehr attraktiv und bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP) beziehungsweise 11,60 Euro (Repsol) belassen werden. (Analyse vom 06.09.2023)Mit Material von dpa-AFX