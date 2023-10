Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,255 EUR -0,56% (26.10.2023, 17:35)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (27.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Der spanische Energiekonzern habe im dritten Quartal zwar aufgrund im Jahresvergleich niedrigerer Öl- und Gaspreise weniger verdient als 2022, wolle aber dennoch die Dividende erneut anheben. Die Spanier wollten die Halbjahresdividende im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 0,40 Euro erhöhen. Der Stichtag (Ex-Tag) hierfür sei am 9. Januar 2024. Im vergangenen Jahr habe Repsol noch insgesamt 0,70 Euro ausgeschüttet. Wenn die Anteilseigner nun im kommenden Jahr insgesamt 0,80 Euro je Aktie erhalten würden, würde sich daraus eine Brutto-Rendite von 5,4% errechnen.Ebenfalls positiv: Repsol sei beim Konzernumbau gut vorangekommen. So werde man bald Spaniens erste Anlage für erneuerbare Kraftstoffe in Betrieb nehmen und baue bereits an einer zweiten. Zudem sei nun in der Raffinerie Petronor (Vizcaya) die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff gestartet. Repsol-Vorstandschef Josu Jon Imaz habe sich mit der Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten zufrieden gezeigt.Es bleibe auch nach den jüngsten Zahlen und der Dividendenerhöhung dabei: "Der Aktionär" halte die Repsol-Aktie mit einem KGV von 5 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7 für klar unterbewertet. Die Dividendenperle sei weiterhin attraktiv, der Stoppkurs könne nach wie vor bei 11,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Repsol-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:14,385 EUR +1,41% (27.10.2023, 09:09)