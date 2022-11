Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (10.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Vom Rohstoffmarkt gebe es Gegenwind. So hätten die Ölpreise am Donnerstag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA nachgegeben. Gedämpft worden sei die Stimmung am Ölmarkt durch den aufwertenden US-Dollar, der Erdöl für Interessenten aus anderen Währungsräumen rechnerisch verteuert habe. Auch die Corona-Lage in China habe erneut für Ernüchterung gesorgt. Nach neuen Ausbrüchen würden weitere Gegenmaßnahmen drohen, die die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zusätzlich belasten würden. Die strikte Corona-Politik der chinesischen Führung gehöre seit längerem zu den größten wirtschaftlichen Belastungsfaktoren.Neue Lagerdaten aus den USA hätten zusätzlichen Preisdruck ausgeübt. Wie am Mittwochnachmittag bekannt geworden sei, seien die landesweiten Rohölvorräte auf den höchsten Stand seit Mitte 2021 gestiegen. Hohe Bestände würden in der Regel die Rohölpreise drücken, da sie auf einen Angebotsüberhang hindeuten würden.Am Nachmittag dürften Investoren am Ölmarkt auf neue Inflationsdaten aus den USA blicken. Es werde mit einem leichten Rückgang des hohen Preisauftriebs gerechnet. Dies würde es der US-Notenbank ermöglichen, ihr hohes Straffungstempo wie avisiert etwas zu verlangsamen. Am Ölmarkt dürfte dies für Optimismus sorgen, da steigende Zinsen nicht nur Inflationsrisiken verringern, sondern auch die wirtschaftliche Aktivität dämpfen würden.Auch das aktuell wieder etwas niedrigere Ölpreisniveau mache es Repsol relativ einfach, üppige Gewinne einzufahren. Die günstig bewerteten Dividendenperle bleibe attraktiv. Der Stoppkurs könne bei 10,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: