Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (18.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Aktienkurse von Energieriesen wie TotalEnergies oder Repsol hätten an den vergangenen Handelstagen bereits zulegen können. Denn die Ölpreise würden sich aktuell wieder in einer starken Verfassung präsentieren. Und heute gebe es zusätzlichen Rückenwind für Repsol, TotalEnergies & Co: Brent und WTI würden weiter klettern.Gegen Mittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,82 US-Dollar und damit 48 Cent mehr als am Freitag gekostet. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um 58 Cent auf 81,62 Dollar gestiegen.Zeitweise sei der Preis für Brent-Öl bis auf 86,29 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Am Ölmarkt sei der aktuelle Preisanstieg unter anderem mit Konjunkturdaten aus China erklärt worden. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sei die Industrieproduktion im Februar stärker als erwartet gestiegen. Dies gelte als Hinweis auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl.Zudem sei auf jüngste Drohnenangriffe der Ukraine auf Anlagen der russischen Ölindustrie verwiesen worden, die ebenfalls für etwas Preisauftrieb am Ölmarkt gesorgt hätten. Am Wochenende seien Anlagen im Süden Russlands getroffen worden. Über das Ausmaß des Schadens nach einer Attacke auf eine Raffinerie im Gebiet Krasnodar sei offiziell zunächst nichts bekannt gewesen.Die anhaltende Stärke der Ölpreise sorge natürlich für deutlichen Rückenwind bei TotalEnergies und Repsol. Die günstig bewerteten Dividendenperlen würden daher attraktiv bleiben. Repsol sollte mit einem Stopp bei 11,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei TotalEnergies sollte die Absicherung bei 49,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: