Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,90 EUR -1,36% (20.10.2023, 17:13)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (20.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Es bleibe dabei: Tag für Tag würden die Ölproduzenten üppige Erträge scheffeln. Denn die Ölpreise würden sich auch am heutigen Freitag in einer sehr starken Verfassung präsentieren. Dies liege zweifellos v.a. an der hohen Unsicherheit wegen des Nahost-Konflikts. Ein großes Risiko bleibe die mögliche die Ausweitung auf andere Länder, v.a. auf den Iran. Denn gerade diesem Land komme derzeit eine Schlüsselrolle zu. Schließlich sei es ein wichtiger Unterstützer islamischer Kräfte. Darüber hinaus sei das Land selbst ein wichtiger Öl- und Gasproduzent und liege an der Straße von Hormus. Durch diese Meeresenge werde ein großer Teil der Öllieferungen aus dieser für den Weltmarkt enorm wichtigen Region verschifft.Es gebe aber auch immer wieder Gegenwind für die Ölpreise sowie den Kurs von Repsol. So hätten gestern Berichte, wonach die USA die seit längerer Zeit bestehenden Sanktionen gegen Venezuela teilweise gelockert hätten, für teilweise kräftige Kursverluste gesorgt. Kurz zuvor habe die Regierung des ölreichen Landes versprochen, im kommenden Jahr Wahlen abzuhalten. Experten würden davon ausgehen, dass im Zuge dieser Lockerung das OPEC-Mitglied täglich rund 200.000 Barrel zusätzlich auf den Markt bringen könnte.Auch wenn es bei den Ölpreisen und dann auch bei den Aktienkursen wie gestern gesehen immer wieder auch relativ rasch nach unten gehen könne, spielt das Marktumfeld Repsol nach wie vor voll in die Karten. Die aus charttechnischer Sicht aussichtsreichen und günstig bewertete Dividendenperle bleibe weiterhin attraktiv. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 11,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze Repsol-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:14,895 EUR -0,63% (20.10.2023, 17:08)