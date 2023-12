Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,42 EUR -0,85% (15.12.2023, 15:33)



Madrid Stock Exchange-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,46 EUR +0,22% (15.12.2023, 15:25)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,82 USD +5,29% (14.12.2023, 18:23)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (15.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) kaufenswert.Rückenwind für Energiekonzerne wie Petrobras ( ISIN US71654V4086 WKN 541501 ) oder Repsol: Die Ölpreise hätten am Freitag ihre zuletzt deutlichen Gewinne leicht ausgebaut. Im Mittagshandel habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 76,92 US-Dollar gekostet. Das seien 30 Cent mehr als am Vortag gewesen. WTI zur Januar-Lieferung sei um 35 Cent auf 71,89 Dollar gestiegen.Die Erdölpreise würden seit der Wochenmitte von dem deutlich schwächeren Dollar angetrieben. Hintergrund sei die Aussicht auf perspektivisch sinkende Leitzinsen in den USA. Da Rohöl in der US-Währung gehandelt werde, steige bei fallendem Dollarkurs häufig die Nachfrage außerhalb des Dollarraums. Eine lockerere Geldpolitik in den USA würde zudem der dortigen Wirtschaft zugutekommen und die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel erhöhen.Trotz der jüngsten Gewinne würden die Ölpreise in der Nähe halbjähriger Tiefstände rangieren. Denn auf der Angebotsseite herrsche weiterhin Skepsis gegenüber der Förderpolitik des großen Erdölverbunds OPEC+. Marktteilnehmer würden an der Umsetzung der angekündigten Produktionskürzungen zweifeln, weil die Begrenzungen als freiwillig bezeichnet worden seien und es vor der Einigung zu Streit zwischen einzelnen Mitgliedern gekommen sei. Außerdem steige das Angebot aus anderen ölreichen Ländern wie den USA.Laut den Experten der Commerzbank sei der Ölpreis aber zu tief gefallen. Sie würden auf die Produktionskürzungen der OPEC+ verweisen. "Hinzu kommt, dass sich mit den nun schneller abzeichnenden Zinssenkungen die mittelfristigen Konjunkturaussichten aufhellen", heiße es in einem Kommentar. "Spätestens zu Beginn des nächsten Jahres dürften die Ölpreise weiter steigen."Die beiden sehr günstig bewerteten Dividendenperle bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse sollten bei 11,60 Euro (Repsol) beziehungsweise 5,60 Euro (Petrobras) belassen werden. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: