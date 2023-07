Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (31.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. unter die Lupe.Die Chancen, dass die Aktien von Energieriesen wie Repsol in dieser Woche wieder zulegen könnten, stünden gut. Denn die Ölpreise würden sich nach wie vor in einer sehr robusten Verfassung präsentieren. Zwar hätten Brent, WTI & Co zu Beginn der neuen Woche etwas nachgegeben, sich jedoch in der Nähe ihrer jüngsten dreimonatigen Höchststände gehalten.Das aktuelle Ölpreisniveau sei für effiziente Produzenten wie Repsol nichts anderes als eine Lizenz zum Gelddrucken. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe daher nach wie vor ein attraktives Investment. Der Stoppkurs sollte bei 11,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)