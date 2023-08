Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Repsol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,16 EUR +1,07% (10.08.2023, 11:47)



Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,13 EUR +1,80% (10.08.2023, 12:07)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Madrid Stock Exchange-Symbol Repsol-Aktie:

REP



NASDAQ OTC-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika. (10.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Madrid Stock Exchange-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Die Aktie des Energieriesen Repsol habe sich in den vergangenen Handelswochen sehr robust entwickelt. Auch im heutigen Handel würden sich die Anteilscheine des spanischen Unternehmens erneut verteuern. In erster Linie profitiere der Kurs natürlich von den zuletzt wieder gestiegenen Öl- und Gaspreisen, die sich weiter in starker Verfassung präsentieren würden.Die Ölpreise hätten sich etwa am Donnerstag wenig bewegt und sich knapp unter dem höchsten Stand seit neun Monaten gehalten. Zur Wochenmitte seien die Preise für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils auf die höchsten Stände seit November geklettert. Der jüngste Anstieg der Ölpreise sei am Markt mit der Sorge begründet worden, dass russische Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten.Zuletzt seien die Ölpreise allerdings durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst worden. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass die US-Regierung für die vergangene Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um fast sechs Millionen Barrel gemeldet habe. Steigende US-Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise belasten.Zudem sei der Preis für europäisches Erdgas am Donnerstag zum Handelsbeginn gestiegen und habe damit an den Preissprung vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter hätten den Schub mit Angebotssorgen erklärt. Am Morgen sei der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 42,45 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt worden. Das seien drei Prozent mehr als am Vortag.Als Ursache für den Preissprung würden unter anderem Streiks von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien gelten. Nach Einschätzung von Experten der DekaBank könnten hiervon bis zu zehn Prozent der globalen Flüssiggasproduktion (LNG) betroffen sein. Die DekaBank habe aber auch auf Meldungen verwiesen, wonach sich asiatische Käufer derzeit für den kommenden Winter am Markt eindecken würden und dabei die europäischen Käufer überböten.Die wieder steigenden Öl- und Gaspreise würden Repsol natürlich voll in die Karten spielen.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt nach wie vor ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Repsol-Papiere im Depot hat, sollte den Stoppkurs bei 11,60 Euro belassen. (Analyse vom 10.08.2023)Mit Material von dpa-AFX