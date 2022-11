Das Investmentumfeld sei jetzt deutlich besser als vor 12 bis 15 Monaten. Die Renditeerwartungen für die künftigen Jahre seien gestiegen. "In unserem Basisszenario erwarten wir für globale 60-40-Portfolios für die kommenden fünf Jahre jährliche Renditen von 7,2 Prozent und inflationsbereinigt von 4,4 Prozent. Im Juli 2021 lagen unsere Fünf-Jahres-Annahmen nur bei 3,3 Prozent und 1,2 Prozent realer Rendite", so Brown.



So hoch wie jetzt seien die Erwartungen seit dem vierten Quartal 2018 nicht mehr gewesen. Haupttreiber seien die verbesserten Bewertungen der Wertpapiere. Diese seien bei Aktien, aber noch offensichtlicher bei Papieren mit Zinskupon, also Staats- und Unternehmensanleihen zu beobachten. Bessere Bewertungen würden bei gleichbleibender Einschätzung der künftigen Wirtschaftsaktivität automatisch für höhere Erwartungswerte sorgen.



"Auch für Deutschland haben die Wirtschaftsweisen jüngst eine bessere Prognose abgegeben, als die momentane Situation auf den Märkten vermuten lässt. Der Aktiensektor ist in seiner guten Bewertungsphase, gerade in den Bereichen Healthcare und Consumer Staples, aber hier zählt aktive Selektion. Zudem sehen wir für 2023 die Rückkehr für Fixed Income. Diese Anlageklasse wird seit mehr als zehn Jahren wieder an Fahrt gewinnen, vorausgesetzt es erfolgt ein aktives Durationsmanagement", habe Beate Meyer gesagt.



Allerdings seien die kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Aussichten mit hoher Unsicherheit belastet. "Auf Zwei-Jahres-Sicht sehen wir daher eine breite Spanne möglicher Ergebnisse", räume Brown ein. Bei überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum und mäßiger Inflation (Goldilocks-Szenario) oder erhöhter Inflation (Reflations-Szenario) könnten die realen Renditen für globale 60-40-Portfolios im hohen einstelligen Bereich liegen. Bei einer tiefen Rezession oder Stagflation hingegen dürften sie negativ ausfallen. (15.11.2022/ac/a/m)







