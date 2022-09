Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (28.09.2022/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Romain Gourvil und Adrian Yanoshik, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und heben das Kursziel von 27 auf 34 Euro.Die russische Gasversorgung und ihre Auswirkungen auf das globale Wirtschaftsumfeld lägen zwar außerhalb des Einflussbereiches des Renault-Managements - Wertschöpfung für die Aktionäre durch unternehmensspezifische Maßnahmen aber nicht, so die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die "Renaulution" sei der richtige Plan mit der passenden Umsetzung.Romain Gourvil und Adrian Yanoshik, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Renault-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 28.09.2022)