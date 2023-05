Tradegate-Aktienkurs Renault-Aktie:

Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, Euronext Paris-Symbol: RNO, NASDAQ OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (18.05.2023/ac/a/a)



Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, Euronext Paris-Symbol: RNO, NASDAQ OTC-Symbol: RNSDF) steht derzeit mächtig unter Strom, und das in vielerlei Hinsicht. Zum einen habe der Autobauer in seinem Strategieplan "Renaulution" ehrgeizige E-Fahrpläne. Dazu zähle eine Börsennotierung der ESparte "Ampere", die für die zweite Jahreshälfte geplant sei. Bis zum Ende des Jahrzehnts solle Ampere bereits sechs Modelle anbieten und dann etwa eine Mio. E-Fahrzeuge für die Marke Renault produzieren. Zum anderen hätten die Franzosen die langjährige Allianz mit Nissan ( ISIN JP3672400003 WKN 853686 ) und Mitsubishi soeben wieder aufgefrischt.Hinzu komme, dass Renault auch operativ die Wende gelungen sei. Dank des Verkaufsstarts neuer Modelle wie der E-Version des Megane habe der Umsatz 2022 um 30 Prozent zugelegt, der Gewinn vor Sondereffekte habe sich sogar verdreifachen können. Die operative Rendite habe sich auf 5,6 Prozent verdoppelt und solle 2023 auf mindestens sechs Prozent steigen. Auch der Start ins Geschäftsjahr 2023 sei gelungen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 30 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe der Hersteller die durchschnittlichen Erwartungen übertroffen.Finanzchef, Thierry Piéton, sehe den Konzern damit auf Kurs, in diesem Jahr eine operative Marge von mindestens sechs Prozent zu erzielen: "Der starke Auftragsbestand Ende März und alle anstehenden Markteinführungen werden die Geschäftstätigkeit der Gruppe weiter unterstützen."