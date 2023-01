Sowohl in Europa als auch in den USA habe sich bereits gestern die Hoffnung breitgemacht, dass die Verbraucherpreise weiterhin abkühlen würden. So seien sich die namhaftesten Indices aus beiden Regionen erstmals diese Woche allesamt einig gewesen und seien geschlossen mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. In diesem Monat hätten bereits einige europäische Länder wie Österreich, Deutschland und Frankreich positiv überrascht, indem die Konsumentenpreisdaten weiter zurückgegangen seien als erwartet. Im Falle, dass sich dies nun auch in den USA wiederhole, hoffe die Anlegerschaft auf eine weitere Entspannung bei der künftigen Zinspolitik der Notenbanken. Diese Annahme werde dadurch unterstrichen, dass gestern bereits der dritte Tag in Folge gewesen sei, an dem der technologielastige und damit aktuell zinssensitive NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) besser perfomt habe als der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420). In Europa hätten die zuletzt stark gebeutelten Immobilienwerte das Feld angeführt. Zusätzlich seien die Anleiherenditen etwas zurückgekommen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während Japans Topix und Festland-China etwas höher notieren würden, müsse Hongkong aktuell Abschläge verzeichnen. Die vorbörslichen Indikationen würden einen freundlichen Handelsstart in Europa erwarten lassen.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl gestern etwas verteuert. Momentan koste ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent knappe USD 83. Der Preis für eine Feinunze Gold habe sich wenig verändert gezeigt und stehe derzeit bei etwas über USD 1.880. Die Kryptos Bitcoin und Ethereum hätten in den letzten 24 Stunden mit 4,0 % bzw. 4,8% beide solide Zugewinne verzeichnen können.



Die zuletzt noch beinahe totgesagte Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) sei gestern um 68,6% (!) angestiegen. Während vor kurzem noch Spekulationen über eine mögliche Insolvenz im Mittelpunkt gestanden seien, habe die oft auch als Meme-Stock bezeichnete Aktie nun den dritten Tag in Folge zulegen können. (12.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Alles in allem können wir heute Morgen auf eine relativ impulsarme Wochenmitte zurückblicken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Da die Berichtssaison erst am Freitag wie üblich von den amerikanischen Großbanken eingeläutet werde, sei der Newsflow auf der Unternehmensseite gestern relativ dünn gewesen. Auch bei den generellen Wirtschaftsdaten seien keine nennenswerten Veröffentlichungen auf der Agenda gestanden. Dafür stehe heute mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen um 14:30 einer der wichtigsten Datenpunkte an.