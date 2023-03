Die Kerninflationsrate sei bei den Notenbankern stark im Fokus, weil diese als ein guter Indikator für den mittelfristigen Preistrend gelte. Hohe Inflationsraten und steigende Zinsen seien eher Gift für die Börse. Trotz allem gebe es Aktien, die aufgrund Ihrer Preissetzungsmacht sehr krisenresistent seien und besser als der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) performen würden. Dazu würden die Aktien von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF), Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS), TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) und Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) gehören.



Das Schreckgespenst Inflation dürfte die Anleger noch längere Zeit beschäftigen. Die oben erwähnten fünf Aktien seien Teil des AKTIONÄR Europa-Inflations-Index (ISIN: DE000SL0FDY7, WKN: SL0FDY).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt von dem europäischen Statistikamt Eurostat vorgelegten Inflationszahlen für die Eurozone dürften bei den Mitgliedern der EZB und ihrer Präsidentin Christine Lagarde nicht gut angekommen sein, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dies könnte den Druck auf die Notenbank erhöhen, die Zinsen weiter anzuheben. Insbesondere eine Kennziffer bereite den Mitgliedern der EZB große Sorgen.Die Inflation in der Eurozone verharre weiterhin auf hohem Niveau. Im Februar sei die Teuerungsrate lediglich um 0,1% auf 8,5% gesunken. Die Kerninflationsrate, also die um Energie und Lebensmittel bereinigte Preissteigerung, habe mit 5,6% den höchsten Stand seit Einführung der Währungsunion erreicht. Das bedeute: Die Preise würden immer stärker auf breiter Basis steigen.