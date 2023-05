Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) führe aktuell mit 70 Punkten vor dem zweitplatzierten FC Bayern München (68 Punkte) die Tabelle der Deutschen Bundesliga an, womit der Meistertitel in greifbare Nähe rücke. Die Aktien hätten das mit einem Kursplus von 16,1% goutiert.



Die Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) (-2,8%) habe unter dem Verbot für chinesische Unternehmen gelitten, Produkte vom US-Chiphersteller zu beziehen. Die Causa dürfte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter belasten.



Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (+5,4%) habe von einer Studie zum Diabetes-Präparat Danuglipron profitiert, welches eine signifikante Wirkung bei einer angestrebten Gewichtsabnahme zeige. (23.05.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die irische Datenschutzbehörde DPC verhängte über den US-amerikanischen Facebook-Konzern Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (+1,1%) eine Rekordstrafe in Höhe von EUR 1,2 Mrd. wegen Verstöße gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Kern des Verfahrens, welches vom Österreicher Max Schrems bis zum Europäischen Gerichtshof getragen worden sei, sei es um die vom Whistleblower Edward Snowden aufgedeckte Beteiligung von Facebook an der Massenüberwachung durch US-Geheimdienste gegangen.