Ende Oktober, am Vorabend der Marktrally, hätten die Anleger eine letzte Zinserhöhung der FED nicht ausgeschlossen. Heute stelle sich die Frage: Wann werde die FED mit den Zinssenkungen beginnen? Die Aufwärtsbewegung an den Märkten hänge zum Teil auch mit der Wende der Notenbank zusammen. Das Zinssenkungsprogramm könnte moderater ausfallen als ursprünglich erwartet, aber eine Abwärtsbewegung scheine nicht in Frage zu stehen.



"Auch wenn wir diese starke Marktrally nicht extrapolieren können, handelt es sich also mit Sicherheit nicht um eine Blase", so Melman. Aber sei eine Abwärtsbewegung der Märkte überfällig?



Einerseits sei das wirtschaftliche Umfeld für risikobehaftete Anlagen günstig. Die US-Wirtschaft zeige nach wie vor eine erstaunliche Dynamik, und die Chancen für eine Rückkehr zu normaleren Verhältnissen am Arbeitsmarkt stünden weiterhin gut. Die jüngsten Daten würden sogar auf eine baldige Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit hindeuten. Die europäische Wirtschaft scheine weniger stark von einer Rezession bedroht zu sein, während die chinesische Wirtschaft zwar langsamer wachse, aber durch fiskalische Anpassungen vor einem Einbruch bewahrt werde. Umfragen der Zentralbanken unter den Geschäftsbanken würden auf eine allmähliche Lockerung der Kreditbedingungen hindeuten. Ein solcher Schritt wäre zu begrüßen, da die Kreditvergabe der Banken an die Wirtschaft leicht rückläufig sei. Nach den enttäuschenden Indikatoren im Januar sowohl in den USA als auch in Europa sei das Hauptrisiko, auf das man sich jetzt konzentrieren müsse, ein Anstieg der Inflation.



Auf der anderen Seite werde die Liquidität knapper. Die quantitative Straffung (QT) sei im Gange, und die Overnight Reverse Repo Facility (ON RRP) der FED, bei der die Banken Bargeld hinterlegen könnten, gehe rasch zur Neige, wodurch ihre Fähigkeit, Liquidität bereitzustellen, stark eingeschränkt werde. Infolgedessen werde sie bald nicht mehr in der Lage sein, einen Teil der restriktiven Auswirkungen der QT auf die Liquidität auszugleichen.



Die Risikoprämie des US-Marktes sei stark gesunken, wenngleich auf ein Niveau, das nicht besonders beunruhigend sei; es zeige lediglich, dass die langfristige Outperformance der Anleihemärkte wahrscheinlich unterdurchschnittlich ausfallen werde, ohne dass es dafür kurzfristig eindeutige Anzeichen gebe.



Die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management halten an ihrer neutralen Gewichtung der Aktienmärkte fest und bleiben bei den Anleihen übergewichtet. Allerdings hätten sie ihr Engagement in US-Treasuries reduziert, da sie dort ein höheres Inflationsrisiko sähen als in Europa. (20.03.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Angesichts eines dramatischen Anstiegs des MSCI WORLD um mehr als 20 Prozent seit Ende Oktober 2023 und des aktuellen starken Anstiegs der Künstlichen Intelligenz (KI) wirft Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management, einen Blick auf die aktuellen Marktbedingungen und stellt die Frage, ob wir uns derzeit in einer Blase befinden.In seinem aktuellen "Letter from the CIO" erläutere Melman, warum sich der Markt derzeit sicher nicht in einer Blase befinde und warum das wirtschaftliche Umfeld für risikobehaftete Anlagen gut sei, die Liquidität aber knapper werde.Die Ergebnisse des vierten Quartals 2023 seien im Großen und Ganzen positiv gewesen, aber sie könnten solche außergewöhnlichen Renditen kaum rechtfertigen. Solche Gewinne seien normalerweise zu beobachten, wenn der Markt das Ende einer Rezession vorwegnehme oder in Phasen wie der Internetblase von 1995 bis 2000. "Da wir uns nicht in einer Rezession befinden, ist es natürlich verlockend, Parallelen zwischen dem Aufstieg der KI und der Internetblase zu ziehen", so Melman.