Wien (www.aktiencheck.de) - Der Rekordlauf von Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) katapultiert die Aktien des dänischen Insulinherstellers auch in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aktien von Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) hätten nach der Vorlage der 2023er-Bilanz nur schwer eine Richtung gefunden und seien stark geschwankt. Zum Handelsschluss hätten sie zwei Prozent tiefer notiert. Die Fluggesellschaft wolle nach einem starken Wachstum im vergangenen Jahr den Gewinn trotz steigender Kosten auf hohem Niveau halten. Die Tatsache, dass gleichzeitig mit Vorlage der Zahlen und des Ausblicks Streiks des Lufthansa-Personals stattgefunden hätten und diese wohl kaum die letzten dieser Art sein dürften, trübt die Stimmung der Anleger jedoch beträchtlich.UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) habe gestern vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen könne auf Umsatzwachstum in allen Bereichen und ein Gesamtergebnis über den Erwartungen verweisen. Den Aktienkurs des österreichischen Versicherungskonzerns habe dies jedoch kaum beeindrucken können. Er sei weitgehend unverändert geblieben. (08.03.2024/ac/a/m)