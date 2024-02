Für heute erwarte uns keine marktbewegenden Makro-Zahlen aus dem Datenkalender, gegen Ende der Woche kämen dann allerdings einige Inflationszahlen aus Europa sowie aus den USA, die immer wieder das Potenzial hätten am Aktienmarkt eine starke Reaktion auszulösen. Zudem stünden auch einige Sentiment-Umfrageergebnisse an wie das Wirtschaftsvertrauen aus der Eurozone am Mittwoch und die PMI-Einkaufsmanagerumfragen aus Spanien und Italien am Freitag. Uns erwarte daher, dass diese Woche die Aktienmärkte wieder stärker von diesen Veröffentlichungen geprägt würden, nachdem auch die Berichtsaison langsam an Fahrt verliere.



Die asiatischen Märkte würden sich heute unterschiedlich geben, mit China im Minus und Japan im Plus. Vor allem die Aktien japanischer Handelsfirmen seien gestiegen, nachdem Warren Buffett in seinem jährlichen Aktionärsbrief erklärt habe, die Unternehmen würden einen anlegerfreundlichen Ansatz verfolgen, die derjenigen in den USA "weit überlegen" sei.

Am Energiemarkt handele Öl heute früh leicht im Minus und schließe somit an die Verluste am Freitag an. Das schwarze Gold liege nun in USD gemessen auf rund USD 81,40 (Brent) und der Kurs zeige hier vor allem aufgrund der USD-Stärke nach unten. Ein stärkerer USD verteuere das Öl für Länder mit anderen Währungen, was sich hier negativ auf den Preis auswirke. Auch das eigentliche Gold zeige leicht nach unten und handele um USD 2.030 herum, während Bitcoin ebenfalls leicht im Minus bei rund USD 51.500 stehe.



Warner Bros Discovery (ISIN: US9344231041, WKN: A3DJQZ, Ticker-Symbol: J5A, NASDAQ-Symbol: WBD) habe mit einem Minus von mehr als -9% geschlossen, nachdem sie für das vierte Quartal einen Umsatz von USD 10,28 Mrd. gemeldet habe, der damit schwächer ausgefallen sei als der Konsens von USD 10,46 Mrd.



Block (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) habe mit einem Plus von mehr als 16% geschlossen, nachdem das Unternehmen seine bereinigte EBITDA-Prognose für 2024 auf mindestens USD 2,63 Mrd. angehoben habe, nachdem zuvor 2,40 Mrd. USD prognostiziert worden seien.



Booking Holdings (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) habe mit einem Minus von mehr als 10% an der Spitze der Verlierer im S&P 500 geschlossen, nachdem das Unternehmen einen Anstieg der Bruttobuchungen für das Gesamtjahr von "etwas mehr als 7%" prognostiziert habe, was schwächer wäre als der Konsens von 9,9%. (26.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der europäische Aktienmarkt schloss am Freitag zum zweiten Mal in Folge auf einem Rekordhoch, nachdem in der Berichtsaison wieder gute Zahlen vermeldet wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der guten Stimmung an den Börsen habe auch von EZB-Präsidentin Lagarde keinen Riegel vorgeschoben werden können. Sie habe gesagt, dass die leicht rückläufigen Daten zum Lohnwachstum im vierten Quartal zwar ermutigend seien, aber noch nicht ausreichen würden, um der Zentralbank die Gewissheit zu geben, dass die Inflation besiegt sei. Lohnwachstum gelte mittlerweile als einer der größten Treiber der Inflation der Eurozone. Das habe die europäischen Leitindices kaum verunsichert und der STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe um 0,4% zugelegt und damit die fünfte Woche in Folge Kursgewinne und ein Rekordhoch verzeichnet. Auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe auf Rekordniveau geschlossen, während der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) ein Minus hinnehmen müssen. Er sei nach unten gezogen worden von Schwergewichten aus dem Energie- und Finanzsektor, von denen der Index dominiert werde.In den USA sei der Tag dann etwas weniger euphorisch verlaufen und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe den Tag dann leicht im Minus geschlossen, damit aber nur einen Bruchteil des Zugewinns der ansonsten starken Woche wieder abgegeben. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich auch kaum bewegt und ungefähr zu den Vortagskursen komfortable über der 5.000-er Marke geschlossen.