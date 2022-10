In blendender Verfassung befinde sich auch unverändert die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN). Vielversprechende Ergebnisse aus späten klinischen Studien zu seinem wichtigsten Augenmedikament Eylea in einer anderen Dosierung hätten bereits im September für einen satten Kurssprung gesorgt. Das VIRICA-Mitglied notiere derzeit in der Heimatwährung derzeit nur knapp unter Rekordhoch.



Vertex Pharmaceuticals, Amgen und Regeneron Pharmaceuticals hätten den VIRICA-Index auf ein neues Rekordhoch katapultiert. Die Aktien von Incyte (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) und Ionis Pharmaceuticals (ISIN: US4622221004, WKN: A2ACMZ, Ticker-Symbol: ISI, NASDAQ-Symbol: IONS), die das Aktien-Ensemble komplettieren würden, hätten nach Ansicht des Aktionärs deutliches Nachholpotenzial. Long-Produkte auf den VIRICA-Index würden bei Schwäche kaufenswert bleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Börsen stünden weltweit unverändert unter Druck, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aber es gebe auch Ausnahmen im turbulenten Marktumfeld, wie die jüngste Kursentwicklung des VIRICA-Index (ISIN: DE000SLA3VR7, WKN: SLA3VR) vom "Aktionär" zeige. Vor allem drei der fünf Aktien hätten zuletzt kräftig Gas gegeben und die starke Performance in den letzten Handelswochen ermöglicht.In einer unverändert starken Verfassung präsentiere sich die Aktie von Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX). Das Biotech-Unternehmen sei der unangefochtene Marktführer für Mukoviszidose-Medikamente. Die Besetzung der lukrativen Nische sorge für eine hohe Preissetzungsmacht, was die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu einem relativ krisenresistenten Wert forme. Zuletzt habe die Gesellschaft aber auch wichtige Fortschritte bei anderen Pipeline-Assets verbucht.