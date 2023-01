Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) veröffentlichte nachbörslich sein Zahlenwerk, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) habe nach der Börsenglocke seine Bücher offengelegt. Der Quartalsumsatz habe stagniert, aufregender sei hingegen die Ankündigung gewesen, dass 3.900 Stellen gestrichen würden. Damit setze sich die Kündigungswelle in der US-IT-Branche weiter gnadenlos fort. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel um knapp 4% nachgegeben.Die Sperre, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach dem Sturm seiner Anhänger auf den Sitz des US-Parlaments Anfang 2021 ausgefasst habe, solle laut Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in den kommenden Wochen aufgehoben werden. Trump bekomme damit wieder Zugriff auf sein Profil bei Facebook und Instagram. (26.01.2023/ac/a/m)