Die Daten von eToro würden deutlich machen, dass ein ähnlicher Trend in nahezu allen deutschen Großstädten zu beobachten sei. So seien im Vergleich zum Rest des Landes in Frankfurt am Main ansässige Anleger deutlich überdurchschnittlich stark in den Flughafenbetreiber Fraport investiert (dreimal so viele wie in Deutschland insgesamt). In Hamburg hingegen seien 1,2 Prozent der lokalen Investoren am Kupferproduzenten Aurubis (ISIN DE0006766504 / WKN 676650) beteiligt, der in der Hansestadt seinen Sitz habe. Aufs ganze Land gesehen hätten jedoch nur 0,6 Prozent der eToro-Anleger die Aktie im Portfolio.



Auch in Essen lasse sich dieses Phänomen beobachten: Die hier lebenden Anleger seien weitaus eher bereit, in den Baukonzern HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000) zu investieren, der in der Stadt seinen Hauptsitz habe (mehr als doppelt so hoch). Ein weiteres Beispiel sei Düsseldorf: Hier seien die örtlichen eToro-Anleger bei dem in der Stadt ansässigen Wasch- und Reinigungsmittelhersteller Henkel (ISIN DE0006048408 / WKN 604840) mehr als doppelt so oft investiert. Das Gleiche gelte für Anleger in Köln für den Spezialchemie-Konzern LANXESS. Hier sei der Anteil zweimal so hoch wie in Deutschland insgesamt.



"Eine der Grundregeln für gute Investitionen ist, auf das zu setzen, was man kennt und versteht. Und unsere Auswertung zeigt klar, dass deutsche Anleger diesen Rat befolgen, wenn es um die Zusammenstellung ihrer eigenen Portfolios geht", sage Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro. Die räumliche Nähe und Präsenz wirke sich unmittelbar auf die Kaufbereitschaft aus. Die Menschen investierten viel eher in Unternehmen, die in ihrer eigenen Region oder Stadt bekannt seien.



"In den letzten Jahren hat sich in der Gesellschaft ein Trend zum "Kauf vor Ort" entwickelt, bei dem die Verbraucher lokale Produkte gegenüber Waren bevorzugen, die weit entfernt von ihrem Wohnort produziert werden. Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch bei der Geldanlage ab", ergänze Laidler. Der Kauf von Aktien eines bestimmten Unternehmens habe sich zu einer sozialeren, gemeinschaftsorientierten Aktivität entwickelt: "Die Anleger wollen nicht nur, dass ihr Investment Geld einbringt, sondern auch, dass sie ihre eigene Persönlichkeit und ihr Umfeld widerspiegelt, weshalb wir diese Korrelation beobachten." (12.03.2024/ac/a/m)







