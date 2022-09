Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

710,10 EUR +0,16% (09.09.2022, 08:40)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

708,85 USD +18,85% (08.09.2022, 22:00)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (09.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) bei Schwäche weiter kaufenswert.Neue Daten vom Top-Seller Aflibercept (Eylea) in einer anderen Dosierung hätten den Aktien von Bayer und Regeneron am Donnerstag frischen Rückenwind verliehen.Unter den Analysten fänden die neuen Ergebnisse ebenfalls Anklang, besonders unter den Experten, die sich regelmäßig mit dem amerikanischen Biotech-Titel befassen würden.Matthew Harrison von Morgan Stanley habe das Kursziel auf 851 Dollar angehoben und den Wert auf "overweight" hochgestuft. Vorher habe sein Votum "equal-weight" gelautet. Auch Jefferies-Analyst, Akash Tewari, habe reagiert: Er habe Regeneron von "underperform" auf "hold" mit einem neuen Zielkurs von 675 Dollar gehoben.Die kanadische Bank RBC habe indes die Einstufung für den US-Bayer-Partner Regeneron nach Studiendaten zum Augenmedikament Eylea mit einer veränderten Dosierung auf "sector-perform" mit einem Kursziel von 628 US-Dollar belassen. Die Studienergebnisse für das Mittel seien stark, in der Substanz aber auch nicht perfekt, habe Analyst, Brian Abrahams, in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er glaube, dass eine Zulassung damit wahrscheinlicher und eine Marktumstellung auf die geänderte Dosierung in einem gewissen Maß unterstützt werde.Nach den Daten habe die Aktie von Regeneron mit einem satten Kurssprung von knapp 19 Prozent auf 708,85 Dollar reagiert. Der Börsenwert des Unternehmens habe sich durch den Satz nach oben um etwa 12 Milliarden Dollar gesteigert. Die Bewertung sei allerdings nach wie vor attraktiv: Das 2023er KGV belaufe sich auf vertretbare 17, das KUV auf 5,3.Regeneron bleibt langfristig aussichtsreich und bei Schwäche weiter kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuelles Kursziel des "Aktionär": 780 Euro. (Analyse vom 09.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: