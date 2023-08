NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (22.08.2023/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) an.Die am Freitag bekannt gegebene Zulassung von Eylea HD als Injektionspräparat durch die FDA komme früher als erwartet und sollte als bedeutender Schritt für das Unternehmen gesehen werden, um sein Ophthalmologie-Franchise zu festigen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Dies könnte die Umstellung neuer Patienten auf Eylea HD ermöglichen, bevor neue Eylea-Biosimilars auf den Markt kämen und die Konkurrenz durch Vabysmo von Roche (RHHBY) zunehme.Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Palo Alto Networks-Aktie bestätigt und das Kursziel von 960 auf 985 USD erhöht. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:773,00 EUR -0,26% (22.08.2023, 13:47)