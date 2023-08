NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

844,37 USD +3,94% (21.08.2023)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN).Die früher als erwartet erfolgte Zulassung von Eylea in hoher Dosierung bringe die zentrale Lebenszyklusstrategie des Unternehmens größtenteils wieder auf den richtigen Weg, nur zwei Monate hinter dem ursprünglichen Plan, so der Analyst. Das Label sehe nicht überraschend aus, während die Preisgestaltung bei oder leicht unter dem Standard-Eylea die Nadel effektiv einfädeln sollte und mit den Erwartungen übereinstimme, so RBC weiter. Der Analyst merke jedoch an, dass, während die Nachricht dazu beitrage, einen wichtigen Überhang zu beseitigen, Regeneron-Aktien "näher an den fairen Wert" zugelegt hätten.Brian Abrahams, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie weiterhin mit "sector perform" ein. Das Kursziel werde von 820,00 auf 830,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:773,00 EUR -0,26% (22.08.2023, 13:47)