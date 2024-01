NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (12.01.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) in einer aktuellen Aktienanalyse von "sector perform" auf "outperform" hoch.Der Analyst sei seit langem von den Verkaufsaussichten für Dupixent und viele Pipeline-Programme "begeistert", sei aber aufgrund der Bedenken über den seiner Meinung nach "zu großen Optimismus" der Börse für das Eylea-Geschäft an der Seitenlinie geblieben. Eine Reihe von Erfolgen in jüngster Zeit, darunter starke Daten zur Eylea-Hochdosierung und zur ersten Marktumstellung, Erfolge bei der Dupixent-COPD-Studie, ein gewonnener Rechtsstreit um ein Biosimilar von Aflibercept und gute Fortschritte in der Pipeline, sollten jedoch den Druck auf die kurzfristige kommerzielle Leistung von Eylea verringern und für mehr Transparenz sorgen.Brian Abrahams, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie von "sector perform" auf "outperform" herauf. Das Kursziel werde von 884,00 auf 1.076,00 USD angehoben. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:842,50 EUR +0,90% (12.01.2024, 12:29)