Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

710,10 EUR +0,16% (09.09.2022, 08:40)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

708,85 USD +18,88% (08.09.2022)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (09.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Pharmaunternehmens Regeneron habe am Donnerstag zu den Top-Gewinnern an den US-Börsen gehört. Nachdem das Unternehmen vielversprechende Ergebnisse aus den späten klinischen Studien zu seinem wichtigsten Augenmedikament Eylea bekannt gegeben habe, sei die Aktie zweistellig nach oben geklettert.Eylea oder Aflibercept werde häufig zur Behandlung von zwei Arten von Augenkrankheiten eingesetzt, die mit einer alters- oder diabetesbedingten Fehlfunktion der Blutgefäße zusammenhängen würden. Die derzeitige Standardbehandlung bestehe darin, den Patienten über mehrere Monate hinweg 2 Milligramm des Medikaments zu injizieren. Regeneron und sein Partner Bayer würden derzeit das Patent für das Medikament halten, das bald auslaufe und durch die wachsende Konkurrenz von Neueinsteigern in diesem Bereich unter Druck stehe.Doch neue Ergebnisse, die am Donnerstag veröffentlicht worden seien, könnten den Therapieansatz ins Wanken bringen und Regeneron den Vorsprung zurückgeben. Die Studien würden zeigen, dass Eylea bei der Bekämpfung von Augenkrankheiten in einer höheren Konzentration von 8 Milligramm gut funktioniere. Die Studien hätten gezeigt, dass fast 90 Prozent der Patienten mit diabetischem Makulaödem und fast 80 Prozent der Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration in der Lage gewesen seien, ein 16-wöchiges Verabreichungsprogramm einzuhalten, so das Unternehmen.Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von Regeneron langfristig ein aussichtsreiches Einzelinvestment im Biotech-Sektor, so Timo Nützel. Kurzfristig habe die Aktie infolge des starken Newsflow stark an Dynamik gewinnen können. Mit dem Kurssprung sei sie über die massive Widerstandszone zwischen 664 und 687 Dollar geklettert. Das Rekordhoch bei 747,42 Dollar sei nun zum Greifen nahe. (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link