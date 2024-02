Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch nie habe die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals über der magische Marke von 1.000,00 Dollar gestanden. Am Freitag dieser Handelswoche notiere das Papier bereits vorbörslich über dieser psychologisch wichtigen Hürde. Denn die Amerikaner hätten starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, die für ein sattes Kursplus sorgen würden.Im Schlussquartal habe Regeneron 3,43 Milliarden Dollar erlöst (ohne Ronapreve ein Plus von 14 Prozent) und damit etwas mehr als von Analysten erwartet (Prognose: 3,29 Milliarden Dollar). Unter dem Strich habe der Pharma-Riese 11,86 Dollar je Aktie im vierten Quartal verdient (Schätzung: 10,77 Dollar). Im Gesamtjahr 2023 habe Regeneron mit dem Augenheilmittel Eylea (inklusive der höheren Dosierung), welches peu à peu seinen Patentschutz verliere, satte 5,89 Milliarden Dollar generiert.Besonders stark entwickele sich weiterhin Dupixent: Im vierten Quartal habe der Partner Sanofi ( ISIN FR0000120578 WKN 920657 ) über Umsätze in Höhe von knackigen 3,22 Milliarden Dollar berichtet, was ein Plus von 31 Prozent zum Vergleichszeitraum 2022 bedeute.Zum Wochenschluss würden sich neue Rekorde beim "Aktionär"-Tipp Regeneron anbahnen, inzwischen belaufe sich das Kursplus seit Vorstellung in Ausgabe 33/21 auf gut 70 Prozent.Unbedingt dabeibleiben! - so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Regeneron Pharmaceuticals-Aktie. Wer das Risiko im Large-Cap-Biotech-Sektor auf mehreren Schultern verteilen wolle, greife zu einem Produkt auf den VIRICA-Index, der sich ebenfalls in einer starken charttechnischen Verfassung befinde. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link