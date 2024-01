NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

933,93 USD +0,42% (19.01.2024, 15:36)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (19.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) an.Das Unternehmen habe eine AlphaWise-Umfrage unter Ärzten in den USA durchgeführt, die wAMD und DME behandeln würden. Die Umfrage zeige einen hohen Grad an Vertrautheit unter den Ärzten, Regenerons Eylea in hoher Dosierung für feuchte altersbedingte Makuladegeneration (wAMD) und diabetisches Makulaödem (DME) zu verschreiben. Die Analysten hätten ihre Schätzungen auf der Grundlage der Umfrageergebnisse und eines kürzlich gewonnenen Patents angehoben und nun für Eylea 2024 und 2030 einen US-Umsatz von 6,4 Mrd. USD bzw. 6,2 Mrd. USD prognostizieren, gegenüber 5,9 Mrd. USD bzw. 5 Mrd. USD.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 941,00 auf 1.104,00 USD. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:860,00 EUR +0,53% (19.01.2024, 15:29)