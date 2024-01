Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (15.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Die Aktie des amerikanischen Biotech-Riesen Regeneron sei in der vergangenen Handelswoche auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Frischen Rückenwind habe das Papier von einem positiven Analystenkommentar erhalten können. Analyst Brian Abrahams von RBC Capital Markets sehe nun sogar vierstellige Dollar-Notierungen.Abrahams habe Regeneron von "market perform" auf "outperform" angehoben und sein Kursziel von 884 Dollar auf satte 1.076 Dollar nach oben geschraubt. Der Analyst habe sein positiveres Votum laut Dow Jones mit der Stärke des an Sanofi verpartnerten Medikaments Dupixent zur Behandlung allergischer Erkrankungen sowie die guten Fortschritte in der Pipeline begründet.Das umsatzstärkste Medikament von Regeneron sei das Augenheilmittel Eylea, welches zur Mitte der Dekade peu à peu seinen Patentschutz verliere. Im Rahmen der J.P. Morgan Healthcare Conference habe das Unternehmen einen vorläufigen Eylea-Umsatz für das vierte Quartal 2023 in Höhe von 1,46 Milliarden Dollar gemeldet. Obwohl die Gesamtzahl der Verkäufe die Schätzungen verfehlt habe, hätten die Einnahmen aus einer neuen hochdosierten Formulierung die Erwartungen übertroffen, resümiere RBC-Analyst Abrahams.Konkret habe Regeneron laut vorläufigen Erhebungen mit der höheren Eylea-Dosis 123 Millionen Dollar im Schlussquartal 2023 erlöst. Es sei das erste komplette Quartal gewesen, in dem die hochdosierte Formulierung zum Konzernumsatz der Amerikaner habe beitragen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: