Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (28.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Am Mittwoch sei die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie im Handelsverlauf auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Jedoch handle es sich bei dem Grund dafür nicht um Neuigkeiten vonseiten der Zulassungsseite oder Medikamentenentwicklung, sondern um Neuigkeiten in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Pharma-Unternehmen Viatris.Wie "Bloomberg" berichte, habe ein Gericht entschieden, dass die Eylea-Patentrechte von Regeneron Pharmaceuticals durch eine billigere Kopie von Viatris entwickelten Augenmedikaments verletzt worden seien. Die Nachrichtenagentur beziehe sich dabei auf das Urteil eines US-Bezirksgerichts im Bundesstaat West Virginia.Regeneron Pharmaceuticals habe im August 2022 die Viatris-Einheit Mylan verklagt und behauptet, dass deren geplante Biosimilar-Kopie von Eylea 24 Patente für das Medikament zur Behandlung von Netzhauterkrankungen verletze, so "Bloomberg" weiter. Demnach sei die Klage später auf lediglich drei Patente reduziert worden.Eylea sei das umsatzstärkste Medikament von Regeneron. Allein im dritten Quartal 2023 hätten die Amerikaner mit dem Augenheilmittel 1,45 Mrd. Dollar (ohne Eylea HD) erlöst.Sowohl fundamental als auch charttechnisch sende Regeneron Pharmaceuticals positive Signale. Anleger sollten bei der laufenden AKTIONÄR-Empfehlung in jedem Fall dabei bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link