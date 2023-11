NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (28.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Akash Tewari, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) weiterhin mit "buy" ein.Regeneron und sein Partner Sanofi ( ISIN FR0000120578 WKN 920657 ) hätten positive Ergebnisse aus der zweiten Phase-3-Studie für Dupixent bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) bekannt gegeben. Das Unternehmen schätze den Spitzenumsatz für Dupixent bei COPD auf etwa 3,7 Mrd. USD und den weltweiten Spitzenumsatz für alle Indikationen auf etwa 19,5 Mrd. USD, was im Allgemeinen mit dem Konsens übereinstimme.Akash Tewari, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 935 auf 937 USD. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:728,50 EUR -0,14% (27.11.2023, 22:26)