Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

781,00 EUR +0,77% (22.08.2023, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

839,63 USD -0,56% (22.08.2023, 15:40)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (22.08.2023/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:John Newman, Analyst von Canaccord Genuity, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN).Die FDA habe EYLEA in hoher Dosierung früher als erwartet genehmigt. Die Zulassung sollte es Regeneron ermöglichen, Anteile von Vabysmo von Roche (RHHBY) zurückzugewinnen und "das Wachstum von EYLEA wieder anzukurbeln", so der Analyst, der anmerke, dass der Preis für hochdosiertes EYLEA bei 2.625 USD pro Ampulle WAC liege, was einem Aufschlag von etwa 20% gegenüber Vabysmo von Roche und 42% gegenüber niedrigdosiertem EYLEA entspreche.Newman, der zuvor eine Klasse-2-Antwort und eine frühe Zulassung im Jahr 2024 erwartet habe, glaube, dass die Börse die Zulassung später im zweiten Quartal erwartet habe und sei "sehr beeindruckt" von der schnellen Zulassung von EYLEA in hoher Dosierung gewesen, die nur 1,9 Monate nach einem Complete Response Letter erfolgt sei.John Newman, Analyst von Canaccord Genuity, stuft die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals von "hold" auf "buy" herauf und erhöht das Kursziel von 720,00 auf 992,00 USD. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: